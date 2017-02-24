Efimova Team выступит на чемпионате Нового Южного Уэльса

Юлия Ефимова стартует на пяти дистанциях, Вера Калашникова и Андрей Николаев – на четырех.

Первым в истории стартом для первой российской профессиональной команды по плаванию Efimova Team станет – открытый чемпионат Нового Южного Уэльса, который пройдёт 3-5 марта в Сиднее (Австралия). Директор Efimova Team Анна Митькова рассказала, на каких дистанциях выступят спортсмены.



«Efimova Team завершает первый сбор на Бали (Индонезия), - сказала Анна Митькова. – Все идет по плану, со всеми предсказуемыми сложностями (улыбается). 23 февраля последние члены команды получили въездные визы в Австралию. Поэтому мы, как и планировали, 27 февраля в полном составе вылетаем в Сидней. 3-5 марта Efimova Team примет участие в своем первом турнире – открытом чемпионате Нового Южного Уэльса, который пройдет в олимпийском бассейне Сиднея.

Лидер нашей команды, трехкратный призёр Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова выступит на пяти дистанциях – на фирменных 50, 100 и 200 м брассом, а также на 200 м комплексом и 50 м на спине. Вера Калашникова стартует на четырех дистанциях – 50, 100 и 200 м брассом, а также на 200 м комплексом. Андрей Николаев также заявлен на четырех дистанциях – 50 и 100 м брассом, 200 м комплексом и 50 м баттерфляем».

«Сбор в Сиднее продлится до 20 марта, - уточнила Анна Митькова. – Там Efimova Team будет работать с австралийским специалистом по ОФП – по программе, которую сейчас адаптируют для наших спортсменов. Кроме того, запланированы переговоры о сотрудничестве с несколькими местными тренерами по плаванию».