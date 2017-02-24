Американский журнал The New Yorker впервые выйдет с обложкой на русском языке и с изображением Путина

Американский журнал «The New Yorker» выйдет с надписью «The Нью-Йоркер» и нарисованным на обложке изображением президента России Владимира Путина.

Художник Барри Блитт, поставивший свою подпись на обложке также по-русски, нарис овал Путина в образе легендарн ого Юстаса Тилли. Так называли вымышленного персонажа с самой первой обложки «The New Yorker». CС тех пор журнал постоянно пародирует эту обложку — обычно в феврале, когда отмечает очередную годовщину первого выпуска.

Путин через монокль смотрит на бабочку с головой американского лидера Дональда Трампа.





Анонсируется, что темой номера станет материал с названием «Трамп, Путин и новая холодная война», посвящённый якобы вмешательству России в выборы в США.

Президент России на обложке ведущих мировых СМИ вновь становится частым приемом, положительно влияющим на интерес к изданиям. «Советский спорт» вышел с Владимиром Путиным на первой полосе сразу после ежегодной пресс-конференци и президента в декабре прошлого года, где глава государства подробно отвечал на вопрос старейшего спортивного издания страны.