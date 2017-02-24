Американский журнал The New Yorker впервые выйдет с обложкой на русском языке и с изображением Путина
Американский журнал «The New Yorker» выйдет с надписью «The Нью-Йоркер» и нарисованным на обложке изображением президента России Владимира Путина.
Художник Барри Блитт, поставивший свою подпись на обложке также по-русски, нарис
Путин через монокль смотрит на бабочку с головой американского лидера Дональда Трампа.
Анонсируется, что темой номера станет материал с названием «Трамп, Путин и новая холодная война», посвящённый якобы вмешательству России в выборы в США.
Президент России на обложке ведущих мировых СМИ вновь становится частым приемом, положительно влияющим на интерес к изданиям. «Советский спорт» вышел с Владимиром Путиным на первой полосе сразу после ежегодной пресс-конференци