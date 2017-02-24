«Оренбург» сообщил о переходе полузащитника Поповича из «Вислы»

Словенский полузащитник Денис Попович перешел из краковской «Вислы» в «Оренбург». Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

Подробности сделки не указаны. 27-летний словенец пришел в «Вислу» летом 2015 года, с тех пор принял участие в 50 матчах, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

Также сообщается, что нападающий «Оренбурга» Артем Делькин уходит в аренду в ФК «Тамбов».

Лоськов заявлен за «Локомотив»! Таблица трансферов РФПЛ