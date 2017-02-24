«Нант» обыграл «Дижон»
Матч 27-го тура
чемпионата Франции между «Нантом» и «Дижоном» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Нанта».
В составе победителей отличились Ясин Бамму, Эмилиано Сала (с пенальти) и Фелипе Пардо. «Дижон» забил единственный мяч благодаря голу Лео Дюбуа.
«Нант» набрал 33 очка и занимает 12-е место в чемпионате Франции. У «Дижона» 27 очков и 17-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
27-й тур
Матч
Голы
Бамму 3 (1:0). Дюбуа 38 (1:1 - автогол). Бамму 59 (2:1 - пен.). Пардо 79 (3:1).
Состав
Нант: Риу, Вискаррондо, Дюбуа, Лима, Карлос, Роньер, Томассон (Туре, 82), Жийе, Илоки (Пардо, 65), Бамму, Сала (Накулма, 74)
Дижон: Рейне, Лотье, Хаддади, Бельмонт (Квон Чхан Хун, 64), Абдельхамид, Руэфли (Бука-Муту, 12), Варро, Бальмон, Амальфитано, Жулио Тавареш, Дьони
Предупреждения:
Сала, 35; Вискаррондо, 66; Карлос, 76 - Лотье, 45; Абдельхамид, 81
Удаления:
нет - Дьони, 85
Судья:
Тони Шапрон (Франция)
Место и дата
24 февраля 21:00, Ла Божуар Луи Фонтэно, Онлайн-трансляция