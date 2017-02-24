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«Нант» обыграл «Дижон»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 27-го тура чемпионата Франции между «Нантом» и «Дижоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Нанта».

В составе победителей отличились Ясин Бамму, Эмилиано Сала (с пенальти) и Фелипе Пардо. «Дижон» забил единственный мяч благодаря голу Лео Дюбуа.

«Нант» набрал 33 очка и занимает 12-е место в чемпионате Франции. У «Дижона» 27 очков и 17-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

27-й тур

Матч

Нант - Дижон - 3:1 (1:1)

Голы

Бамму 3 (1:0). Дюбуа 38 (1:1 - автогол). Бамму 59 (2:1 - пен.). Пардо 79 (3:1).

Состав

Нант: Риу, Вискаррондо, Дюбуа, Лима, Карлос, Роньер, Томассон (Туре, 82), Жийе, Илоки (Пардо, 65), Бамму, Сала (Накулма, 74)

Дижон: Рейне, Лотье, Хаддади, Бельмонт (Квон Чхан Хун, 64), Абдельхамид, Руэфли (Бука-Муту, 12), Варро, Бальмон, Амальфитано, Жулио Тавареш, Дьони

Предупреждения:

Сала, 35; Вискаррондо, 66; Карлос, 76 - Лотье, 45; Абдельхамид, 81

Удаления:

нет - Дьони, 85

Судья:

Тони Шапрон (Франция)

Место и дата

24 февраля 21:00, Ла Божуар Луи Фонтэно, Онлайн-трансляция

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