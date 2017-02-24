Сиротов вернулся из «Шинника» в «Зенит»
«Зенит» и «Шинник» достигли соглашения о переходе 25-летнего
полузащитника Владислава Сиротова в состав петербуржцев. Об этом сообщает официальный сайт «Зенита».
Воспитанник сине-бело-голубых Сиротов покинул «Зенит» в 2012 году и в течение следующих сезонов выступал за новороссийский «Черноморец», «Тосно» и «Знамя Труда». Летом 2015 года Владислав перешел в ярославский «Шинник», за который отыграл 46 матчей в рамках первенства ФНЛ и забил четыре мяча.
В текущем сезоне Сиротов провел 22 матча за «Шинник» и забил три мяча при четырех голевых передачах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически