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«Факел» обыграл «Чертаново» и стал победителем Кубка ФНЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финальный матч Кубка ФНЛ между воронежским «Факелом» и московским «Чертаново» завершился победой «Факела». Итоговый счет матча – 1:0.

Матч проходил в Лимаслое (Кипр). Единственный мяч на 82-й минуте забил Илья Нагибин. Ранее в матче за третье место «Енисей» с аналогичным счетом обыграл «Мордовию».

Кубок ФНЛ

Лимасол (Кипр)

Финал

«Чертаново» - «Факел» - 0:1

Гол: Нагибин, 82

Матч за третье место

«Енисей» - «Мордовия» - 1:0

Гол: Камеш, 15

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