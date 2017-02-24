«Факел» обыграл «Чертаново» и стал победителем Кубка ФНЛ
Финальный
матч Кубка ФНЛ между воронежским «Факелом» и московским «Чертаново» завершился
победой «Факела». Итоговый счет матча – 1:0.
Матч проходил в Лимаслое (Кипр). Единственный мяч на 82-й минуте забил Илья Нагибин. Ранее в матче за третье место «Енисей» с аналогичным счетом обыграл «Мордовию».
Кубок ФНЛ
Лимасол
(Кипр)
Финал
«Чертаново» - «Факел» - 0:1
Гол:
Нагибин, 82
Матч за третье место
«Енисей» - «Мордовия» - 1:0
Гол:
Камеш, 15
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