Россиянин Наер вышел в лидеры на турнире «Аэрофлот Опен»

В Москве продолжается турнира в рамках шахматного фестиваля «Аэрофлот Опен». На первое место вышел шахматист из России Евгений Наер.

В четвертом туре россиянин черными фигурами обыграл представителя Маттиаса Блюбаума. Таким образом, он набрал 3,5 очка. Следом идут 15 шахматистов, у которых три очка.

Напомним, что в программу фестиваля традиционно входят три турнира, состав которых сформирован в соответствии с рейтингами участников.

В главном турнире «А» примут участие около ста шахматистов из 28 стран мира. Рейтинг-лист возглавляет гроссмейстер Юй Янъи (Китай, 2738). Также в первую пятерку входят россияне Никита Витюгов (2724), Эрнесто Инаркиев (2723), максим Матлаков (2701) и Баадур Джобава (Грузия, 2701).

Победитель турнира «А» получит право сыграть в супертурнире в Дортмунде (13 — 24 июля 2017 года).

Участники сыграют 9 туров по швейцарской системе. Игровые дни: 21 февраля – 1 марта. Начало партий – в 15:00.

2 марта состоится традиционный блицтурнир, который начнется в 10:00.

Участникам турнира гарантирован призовой фонд – 140 000 евро (с учетом призового фонда блицтурнира).





