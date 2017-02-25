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«Локомотив» арендовал Ари до конца сезона

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Форвард «Краснодара» Ари перешел в «Локомотив» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт «Краснодара».

Сообщается, что аренда будет длиться до конца нынешнего сезона. Также указано, что в «Локомотив» Ари переходит на правах платной аренды до 15 июня 2017 года. Опции выкупа соглашение между клубами не предусматривает.

В текущем сезоне Ари провел за «Краснодар» 19 матчей, забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач.

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