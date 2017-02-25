Полузащитник «Ростова» Эззатоллахи на правах аренды перешел в «Анжи»
Полузащитник «Ростова»
Саид Эззатоллахи на правах аренды перешел в «Анжи», сообщает
официальный сайт махачкалинской команды.
20-летний иранец арендован до конца сезона.
Кроме «Ростова» Эззатоллахи играл за иранский
«Малаван» и мадридский «Атлетико». являлся игроком сборной
Ирана в возрастных категориях до 17 и до 20 лет.
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах ростовской
команды, забил два мяча и заработал пять желтых карточек.
По данным transfermarkt.de, стоимость иранца составляет 1,2 миллиона евро.
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