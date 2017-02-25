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Полузащитник «Ростова» Эззатоллахи на правах аренды перешел в «Анжи»

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Полузащитник «Ростова» Саид Эззатоллахи на правах аренды перешел в «Анжи», сообщает официальный сайт махачкалинской команды.

20-летний иранец арендован до конца сезона.

Кроме «Ростова» Эззатоллахи играл за иранский «Малаван» и мадридский «Атлетико». являлся игроком сборной Ирана в возрастных категориях до 17 и до 20 лет.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах ростовской команды, забил два мяча и заработал пять желтых карточек.

По данным transfermarkt.de, стоимость иранца составляет 1,2 миллиона евро.

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