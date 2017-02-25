Дубль Гнабри принес победу «Вердеру» в матче с «Вольсфбургом»
В матче 22-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» на своем поле уступил
«Вердеру» со счетом 1:2.
В составе победителей дубль оформил Серж Гнабри, а у хозяев поля
единственный мяч забил Борха Майораль.
Обе команды имеют в активе 22 очка, но из-за разницы забитых-пропущенных
команда из Бремена занимает 15-е место, а «волки» расположились строчкой выше.
В следующем туре подопечные Валерьяна Исмаэля 4 марта на выезде сыграют с
«Майнцем», а зелено-белые в этот же день примут «Дармштадт».
Чемпионат
Германии
22-й тур
Матч
Вольфсбург - Вердер - 1:2 (1:2)
Голы
Гнабри 10 (0:1). Гнабри 18 (0:2). Майораль 20 (1:2).
Состав
Вольфсбург: Бенальо, Треш (Герхардт, 81), Кнохе, Родригес, Хорн, Дидави (Гомес, 63), Блащиковски, Арнольд, Малли, Луис Густаво, Майораль (Нтеп, 74)
Вердер: Видвальд, Сане, Бауэр, Велькович, Мойсандер, Селасси, Эггештайн М. (Гриллич, 75), Бартельс (Кайнц, 60), Гнабри (Писарро, 82), Юнузович, Крузе
Предупреждения:
Арнольд, 86 - Бартельс, 45; Видвальд, 69; Сане, 90
Судья:
Вольфганг Штарк (Германия)
Место и дата
24 февраля 22:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция