Ари: Хочу забивать, хочу побеждать, хочу радовать болельщиков «Локомотива»

Форвард «Локомотива» Ари, перешедший на правах аренды из «Краснодара», прокомментировал свой переход в московскую команду.

«Много раз играл против «Локомотива» и хорошо представляю силу команды. Думаю, весной нас ждет много интересных матчей, особенно интересны столичные дерби, когда на стадион приходит много людей. Болельщикам «Локомотива» я хочу сказать простые слова: хочу забивать, хочу побеждать, хочу вас радовать. Увидимся», - приводит слова Ари официальный сайт «Локомотива».

Напомним, в текущем сезоне Ари провел за «Краснодар» 19 матчей, забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач.

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