Ари: Хочу забивать, хочу побеждать, хочу радовать болельщиков «Локомотива»
Источник: ФК «Локомотив»
Форвард «Локомотива»
Ари, перешедший на правах аренды из «Краснодара», прокомментировал свой переход
в московскую команду.
«Много раз
играл против «Локомотива» и хорошо представляю силу команды. Думаю, весной нас
ждет много интересных матчей, особенно интересны столичные дерби, когда на
стадион приходит много людей. Болельщикам «Локомотива» я хочу сказать простые
слова: хочу забивать, хочу побеждать, хочу вас радовать. Увидимся», - приводит
слова Ари официальный сайт «Локомотива».
Напомним, в текущем сезоне Ари провел за «Краснодар» 19 матчей, забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач.
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