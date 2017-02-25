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УНИКС на последних секундах упустил победу над «Панатинаикосом» в Евролиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС на выезде проиграл греческому «Панатинаикосу» со счетом 82:83 (25:24, 21:15, 15:13, 21:31).

За две секунды до финальной сирены казанцы лидировали в два очка, но трехочковый Майка Джеймса принес победу команде из Афин.

Самым результативным игроком стал американский защитник гостей Кит Лэнгфорд, в его активе 21 очко, 4 подбора и 7 результативных передач.

УНИКС потерпел 16-е поражение в Евролиге и занимает 14-е место в турнирной таблице, а «Панатинаикос» расположился на пятой строчке, одержав третью победу кряду.

В следующем туре казанская команда 3 марта примет «Андолу Эфес», а греки сыграют с «Дарюшашшафакой».

Евролига
Регулярный чемпионат
23-й тур

Матч

Панатинаикос - УНИКС - 83:82

Место и дата

24 февраля 22:15, Олимпийский дворец спорта, Онлайн-трансляция

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