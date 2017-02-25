УНИКС на последних секундах упустил победу над «Панатинаикосом» в Евролиге
В матче 23-го
тура регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС на выезде проиграл греческому
«Панатинаикосу» со счетом 82:83 (25:24, 21:15, 15:13, 21:31).
За две секунды
до финальной сирены казанцы лидировали в два очка, но трехочковый Майка Джеймса
принес победу команде из Афин.
Самым
результативным игроком стал американский защитник гостей Кит Лэнгфорд, в его
активе 21 очко, 4 подбора и 7 результативных передач.
УНИКС потерпел
16-е поражение в Евролиге и занимает 14-е место в турнирной таблице, а «Панатинаикос»
расположился на пятой строчке, одержав третью победу кряду.
В следующем
туре казанская команда 3 марта примет «Андолу Эфес», а греки сыграют с «Дарюшашшафакой».
Евролига
Регулярный чемпионат
23-й тур
Матч
Панатинаикос - УНИКС - 83:82
Место и дата
24 февраля 22:15, Олимпийский дворец спорта, Онлайн-трансляция