Дубль Ле Биана принес «Ницце» волевую победу над «Монпелье»
В матче 27-го тура чемпионата Франции «Ницца» на своем поле одержала
волевую победу над «Монпелье» со счетом 2:1.
В составе победителей дубль оформил Микаэль Ле Биан, а у гостей
единственный мяч забил Стив Муние.
«Ницца» с 59-ю очками сравнялась в турнирной таблице с лидером - «Монако»,
но у монегасков игра в запасе, а «Монпелье» расположился на 12-й строчке, имея
в активе 32 балла.
В следующем туре подопечные Люсьена Фавра 4 марта сыграют на выезде с «Дижоном»,
а «паладины» в этот же день примут «Генгам».
Чемпионат
Франции
27-й тур
Матч
Голы
Муние 9 (0:1). Ле Биан 68 (1:1). Ле Биан 86 (2:1).
Состав
Ницца: Кардинале, Дальберт, Байсс, Данте, Суке, Сери, Эссерик (B. Srarfi, 88), Оббади (Козьелло, 88), Сипрьен, Бельханда, Донис (Ле Биан, 60)
Монпелье: Пьонье, Конгре, Хилтон, Мукиэле, Руссийон (Деплажне, 78), Скири, Ласне, Силла (Долли, 88), Будебуз, Сессеньон, Муние (Мбенза, 70)
Предупреждения:
Бельханда, 49; Дальберт, 71 - нет
Судья:
Франк Шнайдер (Франция)
Место и дата
24 февраля 22:45, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция