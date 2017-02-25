Дубль Ле Биана принес «Ницце» волевую победу над «Монпелье»

В матче 27-го тура чемпионата Франции «Ницца» на своем поле одержала волевую победу над «Монпелье» со счетом 2:1.

В составе победителей дубль оформил Микаэль Ле Биан, а у гостей единственный мяч забил Стив Муние.

«Ницца» с 59-ю очками сравнялась в турнирной таблице с лидером - «Монако», но у монегасков игра в запасе, а «Монпелье» расположился на 12-й строчке, имея в активе 32 балла.

В следующем туре подопечные Люсьена Фавра 4 марта сыграют на выезде с «Дижоном», а «паладины» в этот же день примут «Генгам».

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27-й тур