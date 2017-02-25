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Дубль Ле Биана принес «Ницце» волевую победу над «Монпелье»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 27-го тура чемпионата Франции «Ницца» на своем поле одержала волевую победу над «Монпелье» со счетом 2:1.

В составе победителей дубль оформил Микаэль Ле Биан, а у гостей единственный мяч забил Стив Муние.

«Ницца» с 59-ю очками сравнялась в турнирной таблице с лидером - «Монако», но у монегасков игра в запасе, а «Монпелье» расположился на 12-й строчке, имея в активе 32 балла.

В следующем туре подопечные Люсьена Фавра 4 марта сыграют на выезде с «Дижоном», а «паладины» в этот же день примут «Генгам».

Чемпионат Франции
27-й тур

Матч

Ницца - Монпелье - 2:1 (0:1)

Голы

Муние 9 (0:1). Ле Биан 68 (1:1). Ле Биан 86 (2:1).

Состав

Ницца: Кардинале, Дальберт, Байсс, Данте, Суке, Сери, Эссерик (B. Srarfi, 88), Оббади (Козьелло, 88), Сипрьен, Бельханда, Донис (Ле Биан, 60)

Монпелье: Пьонье, Конгре, Хилтон, Мукиэле, Руссийон (Деплажне, 78), Скири, Ласне, Силла (Долли, 88), Будебуз, Сессеньон, Муние (Мбенза, 70)

Предупреждения:

Бельханда, 49; Дальберт, 71 - нет

Судья:

Франк Шнайдер (Франция)

Место и дата

24 февраля 22:45, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция

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