«Анжи» арендовал у «Арсенала» Брауна Форбса
Полузащитник
тульского арсенала Фелисио Браун Форбс на правах аренды перешел в «Анжи»,
сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.
25-летний
футболист арендован до конца текущего сезона.
В нынешнем
сезоне полузащитник сборной Коста-Рики сыграл за тульскую команду 22 матча и
забил 4 мяча.
Ранее Форбс в чемпионате Германии защищал цвета команд «Нюрнберг II», «Карл Цейсс», «Рот-Вайсс» и «Франкфурт II», а в чемпионате России выступал за «Ростов», «Крылья Советов» и «Уфу».
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