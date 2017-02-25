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Дмитрий Лоськов: Когда сыграю? Наш тренерский штаб решит

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник Дмитрий Лоськов рассказал о своем возвращении в «Локомотив» в качестве действующего игрока.

- Даже в семье никто не знал, почему с раннего утра я отправился в офис клуба, - приводит слова Лоськова официальный сайт «Локомотива». -  Ни супруга, ни друзья, ни болельщики. Я никому не сказал.

- Благодарю руководство клуба и главного тренера за принятое решение. Я хотел завершить карьеру здесь, на нашем стадионе, при наших болельщиках. И чтобы это была не просто встреча ветеранов футбола, а матч чемпионата России. Понимаю, каким может стать прощальный матч. Наверняка будет борьба, возможно, очень жесткая, и никто не хочет уступить. Но я знаю, что такое футбол. Это вызов, который я принял сегодня. И мне хотелось бы достойно завершить эту историю. Когда сыграю? Наш тренерский штаб решит…

- В команде все эти годы придерживали десятый номер, не отдавали новичкам. Оценили жест?
- Разумеется. Получается, это было не зря. Но я буду рад, если после меня десятый номер достанется кому-то из молодых футболистов, и он принесет славу «Локомотиву».

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