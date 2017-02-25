Английский полузащитник Гардинер-Смит заявлен за «Зенит»
«Зенит»
в последний день трасферного окна заявил английского полузащитника Джейкоба
Гэбриэла Гардинера-Смита.
19-летний футболист является
сыном члена Палаты общин Великобритании Барри Гардинера.
В команде из
Санкт-Петербурга полузащитник будет выступать под 44-м номером.
Напомним, зимой Джейкоб проходил просмотр в молодежной команде «Зенита».
Ранее Гардинер-Смит тренировался в составе лондонского «Арсенала», «Уотфорда» и «Рединга».
Стоит отметить, в 2013 году проходил стажировку в академию московского «Спартака». Тогда британец тренировался под присмотром Владимира Бесчастных.
Фото: РФПЛ
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