«Крылья Советов» заявили шесть футболистов

«Крылья Советов» в заключительный день трансферного окна внесли в заявку на сезон шесть молодых футболистов, сообщает официальный сайт самарской команды.

Молодежный состав пополнили: вратарь Егор Любаков, защитник Андрей Дубровин, полузащитники Артем Ежов, Александр Богомолов, Константин Шамаев и нападающий Илья Бурюкин. Все они прошли подготовку ко второй части первенства в молодежном составе самарцев.



Фото: «Крылья Советов»

Напомним, что основной состав «Крыльев» пополнили в это межсезонье семь футболистов: Али Гаджибеков, Срджан Мияилович, Георгий Зотов, Павел Кудряшов, Сандро Цвейба, Александр Глеб и Александр Зуев.

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