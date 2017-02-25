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«Реал Сосьедад» с минимальным счетом обыграл «Лас-Пальмас»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 24-го тура чемпионата Испании Лас-Пальмас» на своем поле проиграл «Реал Сосьедаду» со счетом 0:1.

Единственный мяч в составе победителей забил Хаби Прието.

«Реал Сосьедад» с 44 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Лас-Пальмас» расположился на 12-й строчке, имея в активе 28 баллов.

В следующем туре баски 28 февраля примут «Эйбар», а подпечные Энрике Сетьена 1 марта на выезде сыграют с мадридским «Реалом».

Чемпионат Испании
24-й тур

Матч

Лас-Пальмас - Реал Сосьедад - 0:1 (0:0)

Голы

Прието 74 (0:1).

Состав

Лас-Пальмас: Варас, Лопеш (Гарсия М., 81), Симон, Артильес, Тана, Меса, Боатенг, Гомес (Халилович, 79), Бигас, Виера, Хесе

Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес И., Берчиче, Ойарсабаль, Ильярраменди, Сурутуса, Прието, Навас, Хуанми (Каналес, 71), Вела (Орхильес, 88), Одриосола

Предупреждения:

Бигас, 12; Артильес, 30 - Прието, 32; Ильярраменди, 69

Судья:

Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Место и дата

24 февраля 22:45, де Гран Канария, Онлайн-трансляция

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