«Реал Сосьедад» с минимальным счетом обыграл «Лас-Пальмас»
В матче 24-го тура чемпионата Испании Лас-Пальмас» на своем
поле проиграл «Реал Сосьедаду» со счетом 0:1.
Единственный мяч в составе победителей забил Хаби Прието.
«Реал Сосьедад» с 44 очками занимает пятое место в турнирной
таблице, а «Лас-Пальмас» расположился на 12-й строчке, имея в активе 28 баллов.
В следующем туре баски 28 февраля примут «Эйбар», а
подпечные Энрике Сетьена 1 марта на выезде сыграют с мадридским «Реалом».
Чемпионат Испании
24-й тур
Матч
Лас-Пальмас - Реал Сосьедад - 0:1 (0:0)
Голы
Прието 74 (0:1).
Состав
Лас-Пальмас: Варас, Лопеш (Гарсия М., 81), Симон, Артильес, Тана, Меса, Боатенг, Гомес (Халилович, 79), Бигас, Виера, Хесе
Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес И., Берчиче, Ойарсабаль, Ильярраменди, Сурутуса, Прието, Навас, Хуанми (Каналес, 71), Вела (Орхильес, 88), Одриосола
Предупреждения:
Бигас, 12; Артильес, 30 - Прието, 32; Ильярраменди, 69
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
24 февраля 22:45, де Гран Канария, Онлайн-трансляция