НХЛ. «Вашингтон» - «Эмонтон». «Каролина» - «Оттава» и другие матчи. Онлайн
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в НХЛ.
НХЛ
Регулярный чемпионат
25 февраля
Матч
Вашингтон - Эдмонтон - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Уилсон (Чорни, Орлов), 12:22 (1:0).
Место и дата
25 февраля 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Каролина - Оттава - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Стаал (МакГинн, Ди Джузеппе), 1:19 (1:0).
Место и дата
25 февраля 03:30, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Флорида - Калгари - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Бьюгстэд (Йокинен, Смит), 4:54 (1:0).
Место и дата
25 февраля 03:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 февраля 04:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция
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