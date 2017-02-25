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НХЛ. «Вашингтон» - «Эмонтон». «Каролина» - «Оттава» и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в НХЛ.

НХЛ
Регулярный чемпионат
25 февраля

Матч

Вашингтон - Эдмонтон - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Уилсон (Чорни, Орлов), 12:22 (1:0).

Место и дата

25 февраля 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Каролина - Оттава - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Голы:

Стаал (МакГинн, Ди Джузеппе), 1:19 (1:0).

Место и дата

25 февраля 03:30, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Флорида - Калгари - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Голы:

Бьюгстэд (Йокинен, Смит), 4:54 (1:0).

Место и дата

25 февраля 03:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Даллас - Аризона

Место и дата

25 февраля 04:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция

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