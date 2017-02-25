«Бенфика» обыграла «Шавиш», благодаря двум голам Митроглу
В матче 23-го тура
чемпионата Португалии «Бенфика» на своем поле обыграла «Шавиш» со счетом 3:1.
В составе победителей
дубль оформил Костас Митроглу и один раз отличился Рафаэль Силва, а у
гостей единственный мяч забил Ренан Брессан.
«Бенфика» с 57-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Шавиш»
расположился на на седьмой строчке, имея в активе 32 балла.
В следующем туре «орлы» 4 марта на выезде сыграют с «Фейренше»,
а подопечные Жорже Симау на следующий день встретятся с «Белененсеш».
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