Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Хоккей  Витязь- : -СКА
Хоккей  Динамо Минск- : -Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Бенфика» обыграла «Шавиш», благодаря двум голам Митроглу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 23-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на своем поле обыграла «Шавиш» со счетом 3:1.

 В составе победителей дубль оформил Костас Митроглу и один раз отличился Рафаэль Силва, а у гостей единственный мяч забил Ренан Брессан.

«Бенфика» с 57-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Шавиш» расположился на на седьмой строчке, имея в активе 32 балла.

В следующем туре «орлы» 4 марта на выезде сыграют с «Фейренше», а подопечные Жорже Симау на следующий день встретятся с «Белененсеш».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Фернанду Мейра: У Моуринью никаких отмазок нет. Если ты ошибся, он говорил: «Сделаешь так еще раз – пойдешь домой»Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра рассказал об особенностях работы главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, с которым знаком по совместной работе в «Порту».В Португалии запасной игрок выскочил на поле и помешал забить сопернику (видео)Курьезный случай произошел в третьем португальском дивизионе во время матча «Лейрия» – «Сертаненсе» (2:1).Реактивный «предатель» с классной правой. «Спартак» купил 18-летнего португальцаРеактивный «предатель» с классной правой. «Спартак» купил 18-летнего португальцаМосковский «Спартак» объявил о подписании контракта с 18-летним нападающим «Порту» Идриса Самбу.Нападающий «Порту» стал игроком московского «Спартака» (фото)Нападающий «Порту» стал игроком московского «Спартака» (фото)Как сообщает издание Maisfutebol, 18-летний нападающий Идриса Самбу перешел из «Порту» в московский «Спартак».Шестое место в таблице коэффициентов: «Порту» и «Бенфика» – не помеха России?Шестое место в таблице коэффициентов: «Порту» и «Бенфика» – не помеха России?«Советский спорт» рассказывает, каких результатов ждать от португальцев в борьбе за шестую строчку таблицы коэффициентов УЕФА.Защитник «Сетубала» отказался переходить в московский «Локомотив»По информации Record, московский «Локомотив» планирует усилить защитную линию в зимнее трансферное окно.Гол Митроглу принес победу «Бенфике» в матче с «Брагой»В матче 22-го тура чемпионата Португалии «Брага» на своем поле уступила «Бенфике» со счетом 0:1.Симау Саброза: Аленичева было невозможно остановитьСимау Саброза: Аленичева было невозможно остановитьВице-чемпион Европы, экс-капитан «Бенфики», один из лучших португальских футболистов 2000-х Симау Саброза дал интервью «Советскому спорту».Симау Саброза: У Лысцова есть потенциал, чтобы заиграть в «Бенфике»Экс-полузащитник «Бенфики» Симау Саброза считает, что российский защитник Виталий Лысцов может заиграть в лиссабонском клубе.Симау Саброза: У Каряки не было шансов меня подвинутьЭкс-полузащитник «Бенфики» Симау Саброза рассказал, какое впечатление в Португалии оставил Андрей Каряка.Александр Шмурнов: Игру «Бенфики», конечно, сделал «гонец из Габона»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов раскритиковал тренерский штаб дортмундской «Боруссии», который дал возможность форварду Пьеру-Эмерику Обамеянгу пробить пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой».Оттмар Хитцфельд: Замена Обамеянга? Я всегда оставлял своих лучших форвардовБывший главный тренер «Баварии» и «Боруссии» (Дортмунд) Оттмар Хитцфельд высказался о замене форварда «Боруссии» Пьера-Эмерике Обамеянга после того, как он не реализовал пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1) на «Эштадиу Луш».Андре Шюррле: Мы играли лучше «Бенфики», особенно в первом таймеФорвард «Боруссии» (Дортмунд) Андре Шюррле подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1) на «Эштадиу да Луш».Руй Витория: В Дортмунде будет трудно, но у нас есть аргументыГлавный тренер «Бенфики» подвел итог первого матча 1/8 финала против дортмундской «Боруссии» (1:0).Томас Тухель: «Боруссия» играла не просто хорошо, а превосходноГлавный тренер «Боруссии» Томас Тухель считает несправедливым гостевое поражение от «Бенфики» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Гол Митроглу принес «Бенфике» победу над дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионовГол Митроглу принес «Бенфике» победу над дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов«Бенфика» дома обыграла дортмундскую «Боруссию» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.«Бенфика» – «Боруссия» (Дортмунд) - 1:0. Как это былоВ рамках матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» сыграет с дортмундской «Боруссией».«Бенфика» – «Боруссия». Стартовые составыСтали известны стартовые составы лиссабонской «Бенфикик» и дортмундской «Боруссии» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.Руй Витория: «Бенфика» выйдет на матч с «Боруссией» целеустремленной и решительнойРуй Витория: «Бенфика» выйдет на матч с «Боруссией» целеустремленной и решительнойГлавный тренер «Бенфики» Руй Витория – о предстоящем матче с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.Томас Тухель: «Боруссия» будет доминировать над «Бенфикой»Томас Тухель: «Боруссия» будет доминировать над «Бенфикой»Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель – о предстоящем матче с лиссабонской «Бенфикой» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Главные новости
Футбол
«Локомотив» арендовал Ари до конца сезона
Футбол
Могилевец перешел в «Ростов»
Футбол
Матч «Бавария» - «Гамбург» станет тысячным для Анчелотти в качестве тренера
Футбол
Английский полузащитник Гардинер-Смит заявлен за «Зенит»
Футбол
Дмитрий Лоськов: Когда сыграю? Наш тренерский штаб решит
Футбол
«Анжи» арендовал у «Арсенала» Брауна Форбса
Футбол
Дубль Ле Биана принес «Ницце» волевую победу над «Монпелье»
Баскетбол
УНИКС на последних секундах упустил победу над «Панатинаикосом» в Евролиге
Футбол
Ари: Хочу забивать, хочу побеждать, хочу радовать болельщиков «Локомотива»
Футбол
Полузащитник «Ростова» Эззатоллахи на правах аренды перешел в «Анжи»
все новости