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Серия А. 26-й тур. «Наполи» - «Аталанта», «Ювентус» - «Эмополи» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 26-го тура чемпионата Италии по футболу.

Чемпионат Италии
26-й тур

Матч

Наполи - Аталанта

Место и дата

25 февраля 20:00, Сан Паоло, Онлайн-трансляция

Матч

Ювентус - Эмполи

Место и дата

25 февраля 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция

Матч

Палермо - Сампдория

Место и дата

26 февраля 14:30, Ренцо Барбера, Онлайн-трансляция

Матч

Дженоа - Болонья

Место и дата

26 февраля 17:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция

Матч

Кротоне - Кальяри

Место и дата

26 февраля 17:00, Эцио Шида, Онлайн-трансляция

Матч

Кьево - Пескара

Место и дата

26 февраля 17:00, Марк Антонио Бентегоди, Онлайн-трансляция

Матч

Лацио - Удинезе

Место и дата

26 февраля 17:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

Матч

Сассуоло - Милан

Место и дата

26 февраля 17:00, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция

Матч

Фиорентина - Торино

Место и дата

26 февраля 17:00, Артемио Франки, Онлайн-трансляция

Матч

Интер - Рома

Место и дата

26 февраля 22:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

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