Серия А. 26-й тур. «Наполи» - «Аталанта», «Ювентус» - «Эмополи» и другие матчи
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 26-го тура чемпионата Италии по футболу.
Чемпионат Италии
26-й тур
Матч
Место и дата
25 февраля 20:00, Сан Паоло, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 февраля 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 февраля 14:30, Ренцо Барбера, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 февраля 17:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 февраля 17:00, Эцио Шида, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 февраля 17:00, Марк Антонио Бентегоди, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 февраля 17:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 февраля 17:00, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 февраля 17:00, Артемио Франки, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 февраля 22:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция
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