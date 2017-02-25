Серия А. 26-й тур. «Наполи» - «Аталанта», «Ювентус» - «Эмополи» и другие матчи

Нобель Арустамян: Не зря Аллегри говорил, что Пьяца может стать открытием 2017 года. Шаг к этому Марко уже сделал

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян отметил игру нападающего «Ювентуса» Марко Пьяцы, который забил второй гол в ворота «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.