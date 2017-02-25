Матч «Бавария» - «Гамбург» станет тысячным для Анчелотти в качестве тренера

Наставник «Баварии» Карло Анчелотти в матче 22-го тура чемпионата Германии против «Гамбурга» в 1000-й выведет команду на поле в качестве главного тренера, сообщает официальный сайт мюнхенской команды.

57-летний итальянец в 999 сыгранных встречах одержал победу 590 раз.

- Я старый, - посмеивается Карло Анчелотти в разговоре о предстоящем юбилее. - Я до сих пор волнуюсь и переживаю перед каждой игрой. И субботняя игра с «Гамбургом» не исключение, так как с нее начинается очень ответственная фаза сезона. До окончания сезона остается 90 дней. В эти 90 дней мы должны показать лучшее, на что способны. Каждая игра может стать решающей для окончательного результата в сезоне. У меня хорошее предчувствие перед этими 90 днями. Я доверяю своей команде, все игроки мотивированы, сфокусированы и находятся в отличной форме.

Напомним, до «Баварии» Анчелотти возглавлял мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен», «Челси», «Милан», «Ювентус», «Парму» и «Реджану».