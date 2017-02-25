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Антонио Конте: Я расстроен из-за того, что Раньери отправлен в отставку

Источник:  Русскоязычный сайт «Челси»Комментарии

Наставник «Челси» Антонио Конте прокомментировал увольнение Калудио Раньери с поста главного тренера «Лестера».

«Мне очень жаль, что Клаудио уволен. Я расстроен из-за этого. Во-первых, он — мой друг и очень хороший человек, а также очень хороший тренер. Всего 6 месяцев назад он победил с клубом в АПЛ. Он осуществил мечту и помог команде выиграть трофей. Я расстроен из-за этой ситуации как его друг и как тренер.

Без сомнения, я позвоню ему, но сейчас лучше подождать. Я понимаю сложившуюся ситуацию и его разочарование. Вполне естественно, что после того, что случилось, я должен поговорить с ним и выразить ему свою поддержку, потому что это очень серьезное решение», - сказал Конте.

Напомним, Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и в сезоне 2015/2016 привел клуб к первому в его истории чемпионству, а также вывел «лис» в 1/8 финала Лиги чемпионов. 

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