Антонио Конте: Мы должны очень внимательно провести матч против «Суонси»

Главный тренер «Челси» Антонио поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура чемпионата Англии с «Суонси».

«Если вы смотрели их матчи с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», вы понимаете, насколько сложно будет с ними играть. Я уверен, что мои игроки понимают это. Они хорошо поработали и подходят к завтрашнему матчу с хорошим настроем.

Мы работаем, чтобы максимально ограничить возможности своего соперника. Иногда нам это удается, иногда игрок хорош и ему удается забить. Разумеется, я стараюсь дать своим футболистам как можно больше информации, работая вместе с ними и объясняя, как правильно сыграть в ситуации с игроком определенного типа.

«Мы знаем о возможностях Льоренте, Сигурдссона, Фера и всего «Суонси», и мы должны очень внимательно провести этот матч», - сказал Конте на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч «Челси» - «Суонси» состоится сегодня, 25 февраля и начнется в 18:00 по московскому времени.