Антонио Конте: Мы должны очень внимательно провести матч против «Суонси»
Главный тренер «Челси»
Антонио поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура чемпионата Англии
с «Суонси».
«Если вы смотрели их матчи с «Ливерпулем» и «Манчестер
Сити», вы понимаете, насколько сложно будет с ними играть. Я уверен, что мои
игроки понимают это. Они хорошо поработали и подходят к завтрашнему матчу с
хорошим настроем.
Мы работаем, чтобы
максимально ограничить возможности своего соперника. Иногда нам это удается,
иногда игрок хорош и ему удается забить. Разумеется, я стараюсь дать своим
футболистам как можно больше информации, работая вместе с ними и объясняя, как
правильно сыграть в ситуации с игроком определенного типа.
«Мы знаем о возможностях Льоренте, Сигурдссона, Фера и всего
«Суонси», и мы должны очень внимательно провести этот матч», - сказал Конте на
предматчевой пресс-конференции.
Напомним, матч «Челси» - «Суонси» состоится сегодня, 25 февраля и начнется в 18:00 по московскому времени.
Матч
Место и дата
25 февраля 18:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция