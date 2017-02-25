«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон», У Орлова передача, Кузнецов – третья звезда встречи
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на домашнем
льду обыграл «Эдмонтон» со счетом 2:1.
В составе победителей голами отметились Том Уилсон и Джастин
Уильямс, а у гостей единственную шайбу забросил Леон Драйзайтль.
Российский защитник команды из столицы США Дмитрий Орлов провел
на льду 24 минуты 24 секунды и заработал одно очко за голевую передачу, а его
одноклубник и соотечественник нападающий Евгений Кузнецов, отыграл чуть больше
20 минут, очков не заработал, но был признан третьей звездой матча, а Александр Овечкин, отыграв 18 минут, полезными действиями не отметился.
«Вашингтон» с 89-ю очками лидирует в Восточной конференции,
а «Эдмонтон» расположился на пятой строчке на Западе, имея в активе 74 балла.
Следующий матч обе команды проведут против «Нэшвилла»,
только «Кэпиталз» 26 февраля, а «Ойлерз» днем позже.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Вашингтон - Эдмонтон - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Уилсон (Чорни, Орлов), 12:22 (1:0). Драйзайтль (Секера, Макдэвид), 20:35 (1:1). Уильямс (Алзнер, Бигл), 45:48 (2:1).
Место и дата
25 февраля 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция