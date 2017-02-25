«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон», У Орлова передача, Кузнецов – третья звезда встречи

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на домашнем льду обыграл «Эдмонтон» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Том Уилсон и Джастин Уильямс, а у гостей единственную шайбу забросил Леон Драйзайтль.

Российский защитник команды из столицы США Дмитрий Орлов провел на льду 24 минуты 24 секунды и заработал одно очко за голевую передачу, а его одноклубник и соотечественник нападающий Евгений Кузнецов, отыграл чуть больше 20 минут, очков не заработал, но был признан третьей звездой матча, а Александр Овечкин, отыграв 18 минут, полезными действиями не отметился.

«Вашингтон» с 89-ю очками лидирует в Восточной конференции, а «Эдмонтон» расположился на пятой строчке на Западе, имея в активе 74 балла.

Следующий матч обе команды проведут против «Нэшвилла», только «Кэпиталз» 26 февраля, а «Ойлерз» днем позже.

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