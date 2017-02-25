«Витязь» - СКА. Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)
В третьем матче 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина «Витязь» сыграет со СКА.
Встреча пройдет в Подольске и начнется в 17:00 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
Напомним, в двух предыдущих матчах этого противостояния
победу одерживали подопечные Олега Знарка (3:1 и 7:2).
КХЛ
Кубок Гагарина
Западная Конференция
1/4 финала
Третий матч
Матч
Место и дата
25 февраля 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция
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