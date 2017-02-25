«Каролина» обыграла «Оттаву», забросив три безответных шайбы
В матче регулярного
чемпионата НХЛ «Каролина» на домашнем льду обыграла «Оттаву» со счетом 3:0.
В составе победителей
шайбы забросили Джордан Стаал, Элиас Линдхольм и Виктор Стольберг.
«Оттава» с 70-ю очками занимает шестое место в Восточной
конференции, а «Каролина» в ней же расположилась на 15-й строчке, имея в активе
58 баллов.
В следующем матче «Харрикейнз» 26 февраля примет «Калгари»,
а «Сенаторз» на следующий день на выезде сыграет с «Флоридой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Каролина - Оттава - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы:
Стаал (МакГинн, Ди Джузеппе), 1:19 (1:0). Линдхольм (Стаал, Ди Джузеппе), 35:16 (2:0). Сталберг (Раск, Ахо), 39:18 (3:0).
Место и дата
25 февраля 03:30, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция
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