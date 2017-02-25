«Каролина» обыграла «Оттаву», забросив три безответных шайбы

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» на домашнем льду обыграла «Оттаву» со счетом 3:0.

В составе победителей шайбы забросили Джордан Стаал, Элиас Линдхольм и Виктор Стольберг.

«Оттава» с 70-ю очками занимает шестое место в Восточной конференции, а «Каролина» в ней же расположилась на 15-й строчке, имея в активе 58 баллов.

В следующем матче «Харрикейнз» 26 февраля примет «Калгари», а «Сенаторз» на следующий день на выезде сыграет с «Флоридой».

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