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«Лейкерс» без Мозгова уступил на выезде «Оклахоме»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 110:93 (29:23, 29:28, 28:19, 24:23).

Самым результативным стал игрок «Лейкерс» Д’Анджело Рассеелл, в активе которого 29 очков.

Российский центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов участие в матче не принимал.

«Лейкерс» потерпел 40-е поражение в сезоне и занимает 14-е место в Западной конференции, а «Оклахома-Сити» в ней же расположилась на седьмой строчке, одержав вторую победу кряду.

В следующем туре команда «Лос-Анджелес» 26 февраля примет «Сан-Антонио Сперс», а «Тандер» на следующий день сыграет с «Нью-Орлеан Пеликанс».

НБА
Регулярный чемпионат

Матч

Оклахома - Лейкерс - 110:93

Место и дата

25 февраля 04:00, Оклахома Сити Арена, Онлайн-трансляция

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