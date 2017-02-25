«Лейкерс» без Мозгова уступил на выезде «Оклахоме»
В матче регулярного
чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом
110:93 (29:23, 29:28, 28:19, 24:23).
Самым результативным стал игрок «Лейкерс» Д’Анджело
Рассеелл, в активе которого 29 очков.
Российский центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов
участие в матче не принимал.
«Лейкерс» потерпел 40-е поражение в сезоне и занимает 14-е
место в Западной конференции, а «Оклахома-Сити» в ней же расположилась на
седьмой строчке, одержав вторую победу кряду.
В следующем туре команда «Лос-Анджелес» 26 февраля примет «Сан-Антонио Сперс», а «Тандер» на следующий день сыграет с «Нью-Орлеан Пеликанс».
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Место и дата
25 февраля 04:00, Оклахома Сити Арена, Онлайн-трансляция
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