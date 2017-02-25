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Александр Бубнов: Велика вероятность того, что ЛЕ для наших клубов закончится на предстоящей стадии

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

«Если одна российская команда пройдет в четвертьфинал, то я буду считать это хорошим результатом, тем более обе наших команды не являются фаворитами. Считаю, у «Краснодара» все же побольше шансов пройти дальше, так как «Сельта» несравнимо ниже классом, чем «МЮ».

При этом велика вероятность того, что Лига Европы для наших клубов закончится на предстоящей стадии. С другой стороны, после жеребьевки все думали, что меньше всего проблем будет у «Зенита», а получилось совсем наоборот», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, в 1/8 финала «Ростов» сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Краснодар» с испанской «Сельтой». Первые матчи состоятся 9 марта, а ответные - 16 марта. 

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