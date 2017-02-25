Александр Бубнов: Не увидел, что игроки «Лестера» по-настоящему бились за Раньери
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал
результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» - «Лестер» (2:1), а также
рассказал об отставке главного тренера «лис» Клаудио Раньери.
«С одной стороны, чемпион Англии добился приемлемого
результата для ответной встречи, но с другой, игры у него не было никакой.
Испанцы создали в разы больше моментов и не сумели реализовать больше двух, но
кто гарантирует, что в Лестере они будут столь же не расторопны.
Думаю, поэтому руководство и отправило Клаудио Раньери в
отставку — почувствовало, что команда при такой игре не сможет зацепиться за
результат, Плюс — это решение говорит о наличии конфликта внутри коллектива, а
в таких ситуациях работой расплачиваются, как правило, тренеры.
Честно говоря, не увидел, чтобы игроки «Лестера»
по-настоящему бились за Раньери. Сейчас им нужен кризисный менеджер, и не зря
туда сватают Гуса Хиддинка, уже исполнявшего эту роль в «Челси», - цитирует Бубнова
Sportbox.ru.
Напомним, Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и в сезоне 2015/2016 привел клуб к первому в его истории чемпионству, а также вывел «лис» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Матч
Севилья - Лестер Сити - 2:1 (1:0)
Голы
Сарабиа 25 (1:0). Корреа 62 (2:0). Варди 74 (2:1).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Мариано, Рами, Эскудеро, Ленгле (Каррису, 56), Насри, Корреа (Иборра, 64), Н'Зонзи, Сарабиа, Витоло, Йоветич
Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Хут, Фукс, Морган, Марез, Ндиди, Олбрайтон (Амарти, 87), Дринкуотер, Муса (Грэй, 58), Варди
Незабитые пенальти
Корреа (Севилья), 14
Предупреждения:
Эскудеро, 78; Каррису, 90 - нет
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
22 февраля 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция