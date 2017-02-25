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Александр Бубнов: Не увидел, что игроки «Лестера» по-настоящему бились за Раньери

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» - «Лестер» (2:1), а также рассказал об отставке главного тренера «лис» Клаудио Раньери.

«С одной стороны, чемпион Англии добился приемлемого результата для ответной встречи, но с другой, игры у него не было никакой. Испанцы создали в разы больше моментов и не сумели реализовать больше двух, но кто гарантирует, что в Лестере они будут столь же не расторопны.

Думаю, поэтому руководство и отправило Клаудио Раньери в отставку — почувствовало, что команда при такой игре не сможет зацепиться за результат, Плюс — это решение говорит о наличии конфликта внутри коллектива, а в таких ситуациях работой расплачиваются, как правило, тренеры.

Честно говоря, не увидел, чтобы игроки «Лестера» по-настоящему бились за Раньери. Сейчас им нужен кризисный менеджер, и не зря туда сватают Гуса Хиддинка, уже исполнявшего эту роль в «Челси», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и в сезоне 2015/2016 привел клуб к первому в его истории чемпионству, а также вывел «лис» в 1/8 финала Лиги чемпионов. 

Матч

Севилья - Лестер Сити - 2:1 (1:0)

Голы

Сарабиа 25 (1:0). Корреа 62 (2:0). Варди 74 (2:1).

Состав

Севилья: Гонсалес С., Мариано, Рами, Эскудеро, Ленгле (Каррису, 56), Насри, Корреа (Иборра, 64), Н'Зонзи, Сарабиа, Витоло, Йоветич

Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Хут, Фукс, Морган, Марез, Ндиди, Олбрайтон (Амарти, 87), Дринкуотер, Муса (Грэй, 58), Варди

Незабитые пенальти

Корреа (Севилья), 14

Предупреждения:

Эскудеро, 78; Каррису, 90 - нет

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

22 февраля 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция

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