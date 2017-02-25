Александр Бубнов: Не увидел, что игроки «Лестера» по-настоящему бились за Раньери

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» - «Лестер» (2:1), а также рассказал об отставке главного тренера «лис» Клаудио Раньери.

«С одной стороны, чемпион Англии добился приемлемого результата для ответной встречи, но с другой, игры у него не было никакой. Испанцы создали в разы больше моментов и не сумели реализовать больше двух, но кто гарантирует, что в Лестере они будут столь же не расторопны.

Думаю, поэтому руководство и отправило Клаудио Раньери в отставку — почувствовало, что команда при такой игре не сможет зацепиться за результат, Плюс — это решение говорит о наличии конфликта внутри коллектива, а в таких ситуациях работой расплачиваются, как правило, тренеры.

Честно говоря, не увидел, чтобы игроки «Лестера» по-настоящему бились за Раньери. Сейчас им нужен кризисный менеджер, и не зря туда сватают Гуса Хиддинка, уже исполнявшего эту роль в «Челси», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и в сезоне 2015/2016 привел клуб к первому в его истории чемпионству, а также вывел «лис» в 1/8 финала Лиги чемпионов.