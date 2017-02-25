Закрытие трансферного окна, Ари в «Локо», Магилевец в «Ростове» и Камбэк «Ниццы». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.

1. В ночь с 24 на 25 февраля закрылось трансферное окно в РФПЛ. Мы подготовили для Вас итоговую таблицу со всеми переходами в премьер-лиге.

2. Форвард «Краснодара» Ари на правах аренды перешел в московский «Локомотив», также в последний заявочный день железнодорожники заявили Дмитрия Лоськова.

Комментарии по этому поводу: Ари; Дмитрий Лоськов.

3. Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец продолжит карьеру в «Ростове». Ростовчан в свою очередь покинули нападающий Мусса Думбия и полузащитник Саид Эззатоллахи, а также ряд футболистов.

4. «Зенит» в последний день трансферного окна заявил английского полузащитника Джейкоба Гэбриэла Гардинера-Смита.

5. Воронежский «Факел» стал победителем Кубка ФНЛ, обыграв в финале «Чертаново».

6. Сразу три дубля помогли своим командам одержать победу. Так дубль Сержа Гнабри помог «Вердеру» обыграть «Вольфсбург», два мяча Костаса Митроглу помогли «Бенфике» победить «Шавиш», ну и два гола Микаэля Ле Биана принесли «Ницце» волевую победу над «Монпелье».

7. В НХЛ в ночь с пятницы на субботу прошло четыре матча, в которых российские хоккеисты набрали лишь одно очко.

8. Результативная передача Дмитрия Орлова помогла «Вашингтону» обыграть «Эдмонтон», российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов хоть и очков не набрал, зато был признан третьей звездой встречи.

9. Казанский УНИКС на последних секундах упустил победу над «Панатинаикосом» в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

10. «Лейкерс» без Тимофея Мозгова уступил на выезде «Оклахоме».

Видео дня: Пять лучших голов вторых матчей 1/8 финала плей-офф на «Востоке»

Цитата дня: « Велика вероятность того, что Лига Европы для наших клубов закончится на предстоящей стадии«, - Александр Бубнов о результатах жеребьевки 1/8 финала Еврокубка.

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