Закрытие трансферного окна, Ари в «Локо», Магилевец в «Ростове» и Камбэк «Ниццы». Главные новости утра
«Советский спорт»
предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.
1. В ночь с 24 на 25 февраля закрылось трансферное окно в РФПЛ. Мы подготовили для Вас итоговую таблицу со всеми переходами в премьер-лиге.
2. Форвард «Краснодара» Ари на правах аренды перешел в
московский «Локомотив», также в последний заявочный день железнодорожники заявили
Дмитрия Лоськова.
Комментарии по этому поводу: Ари; Дмитрий Лоськов.
3. Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец продолжит карьеру в
«Ростове». Ростовчан в свою очередь покинули нападающий Мусса Думбия и
полузащитник Саид Эззатоллахи, а также ряд футболистов.
4. «Зенит» в последний день трансферного окна заявил
английского полузащитника Джейкоба Гэбриэла Гардинера-Смита.
5. Воронежский «Факел» стал победителем Кубка ФНЛ, обыграв в
финале «Чертаново».
6. Сразу три дубля помогли своим командам одержать победу.
Так дубль Сержа Гнабри помог «Вердеру» обыграть «Вольфсбург», два мяча Костаса Митроглу
помогли «Бенфике» победить «Шавиш», ну и два гола Микаэля
Ле Биана принесли «Ницце» волевую победу над «Монпелье».
7. В НХЛ в ночь с пятницы на
субботу прошло четыре матча, в которых российские хоккеисты набрали лишь одно
очко.
8. Результативная передача
Дмитрия Орлова помогла «Вашингтону» обыграть «Эдмонтон», российский форвард «Кэпиталз»
Евгений Кузнецов хоть и очков не набрал, зато был признан третьей звездой
встречи.
9. Казанский УНИКС на
последних секундах упустил победу над «Панатинаикосом» в матче 23-го тура
регулярного чемпионата Евролиги.
10. «Лейкерс» без Тимофея Мозгова
уступил на выезде «Оклахоме».
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