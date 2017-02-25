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Лоран Блан может возглавить «Барселону»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший главный тренер «Бордо», «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан может возглавить «Барселону», сообщает SFR Sport1.

Напомним, по сообщениям испанских СМИ, нынешний наставник каталонцев Луис Энрике с большой долей вероятности покинет команду по окончании текущего сезона.

Руководство «Барселоны» уже провело с 51-летним Бланом предварительные переговоры. Другим кандидатом на пост главного тренера сине-гранатовых является Юрген Клопп, ныне работающий с «Ливерпулем».

Лоран Блан играл за «Барселону» в сезона-1996/97. Последним местом его работы был «ПСЖ». 27 июня прошлого года руководство клуба расторгло контракт со специалистом, пригласив на его место Унаи Эмери.

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