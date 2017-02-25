Лоран Блан может возглавить «Барселону»

Агент Деулофеу: Контактов с «Барселоной» не было, но будущее Жерара зависит именно от этого клуба

Футбольный агент Хинес Карвахаль, представляющий интересы полузащитника «Милана» Жерара Деулофеу, считает многое в вопросе карьеры его клиента зависит от «Барселоны».