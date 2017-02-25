Уэйн Гретцки: Овечкин готов отдать все ради Кубка Стэнли

Легендарный канадский центрфорвард Уэйн Гретцки отметил характер и бойцовские качества капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

- Мне очень нравится в Алексе то, что он очень хочет стать чемпионом. Есть немало ребят, которые говорят, что они очень хотят этого, но в глубине души не очень стремятся к победе. А он один из тех, кто готов отдать все, чтобы его имя появилось на Кубке. Такие игроки, такие лидеры очень нужны любой команде, - заявил Гретцки.

Напомним, Александр Овечкин играет за «Кэпиталс» с 2005 года, но пока ему не удавалось пробиться в финальную серию плей-офф.

Уэйн Гретцки выигрывал главный трофей североамериканского хоккея четыре раза.

В текущем сезоне Овечкин набрал 54 очка (27+27) в 60 проведенных матчах регулярного чемпионата НХЛ.

