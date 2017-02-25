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Витиньо: Гончаренко берет меня за руку, водит по полю и объясняет, где я должен находиться

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился впечатлениями от работы под руководство нового главного тренера команды Виктора Гончаренко.

- Гончаренко - отличный тренер со своим видением игры, методологией и принципами. Он постоянно мотивирует, подбадривает. В конце концов, я иностранец, пытаюсь адаптироваться в новой структуре и культуре. Это не так просто сделать. Наш тренер проявляет ко мне большое терпение, учит меня, постоянно пытается развивать, находить, где мне можно прибавить. Я за это благодарен и в качестве ответной реакции хочу развиваться, пытаться своей работой принести пользу всей команде.

Я никогда не играл по схеме 3–5–2, для меня это новинка. Но, как показывают товарищеские матчи, команда очень хорошо принимает эту тактику. Мне мои функции ясны. Тренер берет меня за руку, водит по полю и показывает, где я должен находиться. В первую очередь разъясняет расположение, перемещение футболистов по линиям, мои личные функции, уточняет, как я должен располагаться в каждом из эпизодов, - рассказал Витиньо.

Напомним, Виктор Гончаренко сменил на посту главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

4 марта красно-синие на своем поле сыграют с «Зенитом» в матче 18-го тура чемпионата России.

В данный момент армейцы занимают третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Спартака» на 8 очков.

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