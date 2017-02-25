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Ляказетт может заменить Гризманна в составе мадридского «Атлетико»

Источник:  The TelegraphКомментарии

Мадридский «Атлетико» интересуется нападающим «Лиона» Александром Ляказеттом.

Столичный клуб хотел приобрести 25-летнего французского форварда еще в январе 2016 года, а теперь он может заменить в составе «Атлетико» лидера команды Антуана Гризманна. Напомним, тот будущим летом может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что «Лион» готов продать Ляказетта за 70 миллионов евро.

В 21 проведенном матче чемпионата Франции-2016/17 Александр забил 21 мяч и сделал 2 результативные передачи.

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