Ляказетт может заменить Гризманна в составе мадридского «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» интересуется нападающим «Лиона» Александром Ляказеттом.

Столичный клуб хотел приобрести 25-летнего французского форварда еще в январе 2016 года, а теперь он может заменить в составе «Атлетико» лидера команды Антуана Гризманна. Напомним, тот будущим летом может перейти в «Манчестер Юнайтед».



Сообщается, что «Лион» готов продать Ляказетта за 70 миллионов евро.

В 21 проведенном матче чемпионата Франции-2016/17 Александр забил 21 мяч и сделал 2 результативные передачи.