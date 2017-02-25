Ляказетт может заменить Гризманна в составе мадридского «Атлетико»
Мадридский «Атлетико» интересуется нападающим «Лиона» Александром Ляказеттом.
Столичный клуб хотел приобрести 25-летнего французского форварда еще в январе 2016
года, а теперь он может заменить в составе «Атлетико» лидера команды Антуана Гризманна. Напомним, тот будущим летом может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что «Лион» готов продать Ляказетта за 70 миллионов евро.
В 21 проведенном матче чемпионата Франции-2016/17 Александр забил 21 мяч и сделал 2 результативные передачи.
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