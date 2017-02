Джеральд Вашингтон оказался тяжелее Уайлдера на 8 килограммов

В американском Бирмингеме состоялась официальная церемония взвешивания в преддверии боя за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

Уайлдер показал на весах 222 фунта (100,7 кг), а Вашингтон — 239 фунтов (108,4 кг).

Поединок состоится в ночь с 25 на 26 февраля. Для Уайлдера это будет уже пятая подряд добровольная защита титула.



Ready for war at 222lbs. All respect to @gwgallonegro but tomorrow night I leave the ring 38-0, 37 KOs.... #PBConFox #WilderWashington pic.twitter.com/lTdPwAuhax