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Хуан Роман Рикельме: Думаю, что Месси останется в «Барселоне»

Источник:  FOX SoccerКомментарии

Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме убежден в том, что «Барселона» сможет прийти к соглашению с Лионелем Месси о новом контракте.

- Думаю, что Месси все же останется в «Барселоне». Он с 10 лет получает наслаждение от футбола. С ним в некотором смысле происходит то же самое, что в свое время со мной. Была бы моя воля, я бы никогда не покидал родной «Бока Хуниорс», - заявил Рикельме.

Напомним, действующий контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2018 года, и стороны пока далеки от соглашения по условиям его продления.

В составе каталонцев Лионель четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

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