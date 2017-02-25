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Иван Проворов: В раздевалке «Филадельфии» никто не опускает руки

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов уверен в том, что его команда сможет преодолеть полосу турнирных неудач.

- Если сумеем победить завтра – надеюсь, это станет для нас хорошим толчком, после которого сумеем выдать еще одну победную серию вроде той, что была в ноябре и декабре. Она нам сейчас нужна как никогда.

Рук никто в этой раздевалке не опускает. У нас просто не такая команда, и мы это многократно доказывали делом. В том числе и по ходу той самой 10-матчевой победной серии, когда несколько волевых матчей вытащили. Думаю, нам под силу вылезти из этой ямы, и все у нас получится.

Такого опыта, как завтрашний, у меня, конечно, еще не было. Когда мне было лет 9, играл на «коробке» – вот и вся моя улица. Очень рад, не могу дождаться завтрашней игры. Только что выходил на поле стадиона, чтобы просто оглядеться. Впечатляет! Даже не представляю, какие будут ощущения, когда все трибуны заполнятся болельщиками, - рассказал Проворов.

«Летчики» в данный момент занимают 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Иван Проворов в текущем сезоне набрал 24 очка (5+19) в 60 проведенных матчах.

Матч

Питтсбург - Филадельфия

Место и дата

26 февраля 04:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция


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