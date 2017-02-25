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Бивол может сразиться за регулярный чемпионский пояс WBA

Источник:  Р-СпортКомментарии

Россиянину Дмитрию Биволу в ближайшее время может представиться возможность провести бой за регулярный пояс чемпиона мира по версии WBA.

- В ближайшем будущем Биволу представится возможность побоксировать за регулярный пояс WBA. Сейчас идут переговоры по поводу реванша между Натаном Клеверли и Юргеном Бремером. Таким образом, поединок для Бивола за регулярный пояс может быть организован сразу после этого реванша, или, если стороны не договорятся о реванше, то Бивол может подраться с Клеверли. Также есть наработки и шансы на то, что Бивол в апреле-мае сможет выступить в США, - рассказал менеджер боксера Вадим Корнилов.

26-летний Бивол провел на профессиональном ринге 9 боев и выиграл каждый из них (7 - досрочно).


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