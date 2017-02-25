Лэк, Брэуэр и Бенн - три звезды игрового дня в НХЛ
Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших игроков прошедшего игрового дня.
Третьей звездой стал капитан «Далласа», нападающий Джейми Бенн, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Аризоной» (5:2).
Второй звездой назван форвард «Калгари» Трой Брауэр, набравший 2 (1+1) очка в победном матче с «Флоридой» (4:2).
Первой звездой признан голкипер «Каролины» Эдди Лэк, оформивший «шатаут» в матче с «Оттавой» (3:0) при 34 отраженных бросках.
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