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Лэк, Брэуэр и Бенн - три звезды игрового дня в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших игроков прошедшего игрового дня.

Третьей звездой стал капитан «Далласа», нападающий Джейми Бенн, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Аризоной» (5:2). 

Второй звездой назван форвард «Калгари» Трой Брауэр, набравший 2 (1+1) очка в победном матче с «Флоридой» (4:2). 

Первой звездой признан голкипер «Каролины» Эдди Лэк, оформивший «шатаут» в матче с «Оттавой» (3:0) при 34 отраженных бросках.

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