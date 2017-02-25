Гари Линекер: Я заплакал, когда узнал об отставке Раньери

Бывший нападающий сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер поделился своими эмоциями после увольнения Клаудио Раньери из «Лестера».

- Это очень печально и необъяснимо для всех любителей футбола. Полагаю, это решение — паническое и ошибочное. Я прослезился из-за ухода Клаудио, а также за весь футбол и мой клуб. Выступление «Лестера» было необъяснимым в прошлом сезоне, но не в этом. Раньери заслуживал больше времени и доверия за то, что клуб до сих пор выступает в Лиге чемпионов, пока не находится в последней тройке АПЛ и, конечно, за прошлогоднюю сказку, - заявил Линекер.

Напомним, Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и в сезоне 2015/2016 сенсационно привел клуб к первому в его истории чемпионскому титулу в АПЛ.

После этого Гари Линекер провел телеэфир в одних шортах, проиграв соответствующий спор.



Вместе с Раньери «Лестер» покидают ассистенты Паоло Бенетти и Андреа Аззалин.

К матчу 26-го тура премьер-лиги с «Ливерпулем» команду будет готовить еще один бывший ассистент Раньери – Крэйг Шекспир.

Напомним, «Лестер» занимает 17-е место в чемпионате, опережая на одно очко стоящий на вылет «Халл Сити».

В среду действующие чемпионы Англии проиграли в гостях «Севилье» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.