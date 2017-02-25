Альварес нокаутировал Буте

Колумбиец Элейдер Альварес победил Лучиана Буте в пятом раунде, сохранив статус обязательного претендента на титул WBC в полутяжелом весе.

Во втором раунде боксеры столкнулись головами, что привело к рассечению у обоих: у Буте кровоточил нос, а у колумбийца — лоб.

В пятом раунде после серии ударов Альвареса Буте оказался на настил ринга. Он успел подняться до конца счета рефери, но, по его мнению, выглядел не готовым продолжать бой.

Таким образом, Элейдер Альварес подтвердил право сразиться с чемпионом мира по версии WBC в 79,4 кг канадцем Адонисом Стивенсоном.