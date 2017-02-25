Сотрудники миграционной службы США задержали сына Мохаммеда Али

Сын боксера Мохаммеда Али был задержан в международном аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде. Как пишет «Лента.Ру», инцидент произошел 7 февраля, когда Мохаммед Али-младший возвращался с Ямайки вместе с матерью Халилой.

Мужчина был вынужден в течение двух часов беседовать с сотрудниками миграционной службы, которые, в частности, задавали ему вопросы о вероисповедании (Али-младший является мусульманином). Бывший федеральный прокурор и друг семьи Крис Манчини отметил, что криминального прошлого у сына именитого боксера нет, а сам он является гражданином США. Манчини также выразил уверенность в том, что инцидент связан с законом президента Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики.

«Это возмутительно (...) В этой стране мы не занимаемся дискриминацией на религиозной почве», — отметил он.