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WADA поставило под сомнение доказательную базу доклада Макларена

Источник:  ТАССКомментарии

Всемирное антидопинговое агентство пришло к выводу о том, что в докладе независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена недостаточно доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил.

Об этом говорится в открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета Кристофа де Кеппера.

«На недавнем собрании, организованном WADA в Лозанне для международных спортивных федераций с целью прояснения того, как интерпретировать данные из доклада Макларена, WADA признало, что во многих случаях доказательств в отношении россиян недостаточно для того, чтобы применить к ним санкции. WADA также отметило, что переводы текстов, использованных в докладе, были неточными и запросило более детальные расшифровки», - говорится в тексте письма.

Напомним, после презентации второй части доклада Макларена Россия лишилась права на проведения чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, который был перенесен в Германию из Сочи, а Союз биатлонистов России решил не проводить вт екущем  сезоне этап Кубка мира в Тюмени.




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