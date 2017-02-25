WADA поставило под сомнение доказательную базу доклада Макларена

Об этом говорится в открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета Кристофа де Кеппера.

«На недавнем собрании, организованном WADA в Лозанне для международных спортивных федераций с целью прояснения того, как интерпретировать данные из доклада Макларена, WADA признало, что во многих случаях доказательств в отношении россиян недостаточно для того, чтобы применить к ним санкции. WADA также отметило, что переводы текстов, использованных в докладе, были неточными и запросило более детальные расшифровки», - говорится в тексте письма.

Напомним, после презентации второй части доклада Макларена Россия лишилась права на проведения чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, который был перенесен в Германию из Сочи, а Союз биатлонистов России решил не проводить вт екущем сезоне этап Кубка мира в Тюмени.









