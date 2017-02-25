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Сын Пеле явился в полицию, чтобы отбыть 13-летний тюремный срок

Источник:  France PressКомментарии

Сын легендарного бразильского нападающего Пеле Эдсон Шолби Насименту, известный как Эдиньо, добровольно явился в полицию.

Расследование дела Эдиньо началось в 2005 году. Футболисту и тренеру было предъявлено обвинение в связях с  наркоторговцами и отмывании денег. Сын Пеле категорически отрицал все выводы стороны обвинения.

В 2014 году суд приговорил его к 33 годам лишения свободы, однако затем срок был сокращен до 12 лет и 10 месяцев.

- Это огромное разочарование. Меня обвинили в отмывании денег, чего я никогда не делал, - заявил Эдиньо, добавив, что он продолжит оспаривать приговор.

Ранее сын Пеле занимал должность тренера вратарей в «Сантосе» - клубе, в котором провел лучшие годы карьеры трехкратный чемпион мира.

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