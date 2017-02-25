День в истории. 36 лет назад состоялась самая грубая игра в истории НХЛ (видео)

25 февраля 1981 года состоялся самый грубый матч в истории Национальной хоккейной лиги.

Хоккеисты «Бостон Брюинз» переиграли «Миннесоту Норт Старз» со счетом 5:1.

Игрокам обеих команд по итогам встречи было выписано 392 минуты штрафа, что стало абсолютным рекордом.

12 хоккеистов были удалены с площадки до конца игры.

Наибольший штраф (суммарно - 30 минут) получил защитник Брэд Маккриммон, будущий главный тренер «Локомотива». Он погиб 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе под Ярославлем.

Самая масштабная потасовка произошла уже в первом периоде, когда несколько игроков «Миннесоты» спровоцировали конфликт с соперниками и фанатами, проезжая мимо скамейки «Брюинз».

На арене отсутствовали представители правоохранительных органов, поэтому вся ответственность за погашение конфликта легла на плечи судей и администраторов. Их усилий оказалось явно недостаточно.

До этой игры самым грубым матчем в истории НХЛ было противостояние «Филадельфии» и «Лос-Анджелеса» 11 марта 1979 года (372 штрафные минуты).



