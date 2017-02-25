Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Челси- : -Суонси
Хоккей  Витязь- : -СКА
Хоккей  Динамо Минск- : -Локомотив
Футбол  Буде-Глимт- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антонио Конте: Меня букмекеры «уволили» уже в начале сезона

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о том, как ему удалось справиться с давлением на старте сезона.

- Букмекеры уже «уволили» меня из «Челси» в начале сезона, однако я сумел сохранить концентрацию и продолжить работать. Считаю важным закончить чемпионат как можно лучше. И я, и игроки сфокусированы только на игре. Впереди еще 13 матчей, мы хотим остаться лидерами, но удержать позиции будет нелегко, - заявил Конте.

Напомним, Антонио Конте возглавил «Челси» после Евро-2016. Ранее он тренировал «Ювентус» и сборную Италии.

«Синие» лидируют в чемпионате Англии, опережая «Манчестер Сити» на восемь очков.

Матч

Челси - Суонси

Место и дата

25 февраля 18:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гари Линекер: Я заплакал, когда узнал об отставке РаньериБывший нападающий сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер поделился своими эмоциями после увольнения Клаудио Раньери из «Лестера».Вовремя закончившаяся сказка. Почему Раньери можно поздравить с увольнениемВовремя закончившаяся сказка. Почему Раньери можно поздравить с увольнением«Советский спорт» - о самом интересном в 26-м туре АПЛ.Первый трофей сезона и новая жизнь «Лестера». Анонс английского уик-эндаПервый трофей сезона и новая жизнь «Лестера». Анонс английского уик-энда«Советский спорт» рассказывает о главных интригах 26-го тура АПЛ и финала Кубка лиги.Антонио Конте: Мы должны очень внимательно провести матч против «Суонси»Главный тренер «Челси» Антонио поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура чемпионата Англии с «Суонси».АПЛ. 26-й тур. «Челси» - «Суонси», «Эвертон» - «Сандерленд» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 26-го тура чемпионата Англии по футболу.Антонио Конте: Я расстроен из-за того, что Раньери отправлен в отставкуНаставник «Челси» Антонио Конте прокомментировал увольнение Калудио Раньери с поста главного тренера «Лестера».Юрген Клопп: В этом сезоне было несколько странных решений – Brexit, Трамп, отставка РаньериГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал отставку Клаудио Раньери. Напомним, ранее итальянский специалист тренировал «Лестер».Клаудио Раньери: Никто не может отнять у нас то, чего мы достигли с «Лестером»Бывший тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал свою отставку. Он поблагодарил болельщиков и всех, кто помогал ему добиться успеха с командой.Абрамович готов продать часть акций «Челси» китайцамВладелец лондонского «Челси» Роман Абрамович планирует продать часть акций команды китайской инвестиционной корпорации HNA Group.Отставку Раньери инициировали футболисты «Лестера»Sky Sports сообщает подробности обстоятельств увольнения Клаудио Раньери с поста главного тренера «Лестера».Китайские корпорации нацелились на «Саутгемптон»Две крупные китайские компании намерены стать владельцами английского «Саутгемптона».Гус Хиддинк может возглавить «Лестер»Бывший главный тренер сборных России, Южной Кореи, Австралии, Турции и Голландии Гус Хиддинк является кандидатом на пост наставника «Лестера», сообщает The Telegraph.Рио Фердинанд: Я шокирован отставкой РаньериБывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал увольнение Клаудио Раньери с поста главного тренера «Лестера».Майкл Оуэн: Отставка Раньери пошатнула мою любовь к футболуБывший нападающий «Ливерпуля», мадридского «Реала» и сборной Англии Майкл Оуэн прокомментировал отставку Клаудио Раньери с поста главного тренера «Лестера».Гари Линекер: Увольнение Раньери из «Лестера» необъяснимо и непростительноБывший нападающий сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер негативно отреагировал на отставку Клаудио Раньери с поста главного тренера «Лестера».Жозе Моуринью: Клаудио, никто не сможет удалить историю, которую ты написалНаставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поддержал уволенного с поста главного тренера «Лестер Сити» Клаудио Раньери.«Проиграл «Зенит», а уволили Раньери»... Отставка в «Лестере» в соцсетях«Проиграл «Зенит», а уволили Раньери»... Отставка в «Лестере» в соцсетяхСоциальные сети как всегда креативно отреагировали на потрясения в английской премьер-лиге.«Лестер» отправил в отставку РаньериГлавный тренер «Лестера» Клаудио Раньери отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.Дани Алвес может летом перейти в «Манчестер Сити»Защитник «Ювентуса» Даниэл Алвес может начать новый сезон в «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.«Шаньдун Лунэн» готов предложить 10 миллионов фунтов за Эшли ЯнгаПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может продолжить карьеру в китайском клубе «Шаньдун Лунэн», сообщает Daily Mail.
Главные новости
Футбол
Георгий Тигиев: Хочу доказать, что «Спартак» выбрал меня не зря. Хотел бы играть как Марсело
Хоккей
Букмекеры считают СКА явным фаворитом Кубка Гагарина
Футбол
Главный тренер «Сельты»: Нас ждут тяжелые матчи с «Краснодаром»
Футбол
«Ростов» подтвердил, что подписал новый контракт с Эззатоллахи (фото)
Футбол
Антонио Конте: Меня букмекеры «уволили» уже в начале сезона
Хоккей
День в истории. 36 лет назад состоялась самая грубая игра в истории НХЛ (видео)
Футбол
Сын Пеле явился в полицию, чтобы отбыть 13-летний тюремный срок
Олимпиада
WADA поставило под сомнение доказательную базу доклада Макларена
Бокс
Сотрудники миграционной службы США задержали сына Мохаммеда Али
Футбол
Гари Линекер: Я заплакал, когда узнал об отставке Раньери
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости