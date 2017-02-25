Антонио Конте: Меня букмекеры «уволили» уже в начале сезона

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о том, как ему удалось справиться с давлением на старте сезона.

- Букмекеры уже «уволили» меня из «Челси» в начале сезона, однако я сумел сохранить концентрацию и продолжить работать. Считаю важным закончить чемпионат как можно лучше. И я, и игроки сфокусированы только на игре. Впереди еще 13 матчей, мы хотим остаться лидерами, но удержать позиции будет нелегко, - заявил Конте.

Напомним, Антонио Конте возглавил «Челси» после Евро-2016. Ранее он тренировал «Ювентус» и сборную Италии.

«Синие» лидируют в чемпионате Англии, опережая «Манчестер Сити» на восемь очков.