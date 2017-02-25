Канадские власти призывают обратить внимание на фэнтези-спорт

Профессор из Университета Макгилла Джеффри Деревенски призвал лотерейные корпорации канадских провинций обратить внимание на ежедневный фэнтези.

Профессор из Университета Макгилла Джеффри Деревенски призвал лотерейные корпорации канадских провинций обратить внимание на ежедневный фэнтези-спорт (DFS). Эксперт считает, что данная ниша — хорошая возможность для добавления и развития новых игровых продуктов.

Деревенски призвал руководителей провинций Канады рассмотреть вопрос о DFS как об азартных онлайн-играх и ввести соответствующее регулирование. По мнению профессора, любые формы игр фэнтези-спорта, предлагаемые на интернет-ресурса х, должны иметь функции, аналогичные игорным сайтам.

В интервью изданию CBC News Деревенски сказал, что такие города, как Оттава, не проявляли большого интереса к легализации фэнтези-спорта, поскольку регуляторы рассматривали тематические сайты с размещением серверов на местной территории. Данная задача трудновыполнима, ведь большинство операторов DFS — иностранные компании.

В свою очередь представители Лотерейной корпорации Британской Колумбии (BCLC) отметили растущий интерес к рынку фэнтези-спорта, подчеркнув, что они пристально следят за развитием данной сферы, независимо от планов по предложению на местном рынке. На данном этапе непосредственных шагов по реализации DFS в корпорации не предвидится.

Директор по связям с общественностью одного из гигантов фэнтези-спорта DraftKings Джеймс Чисхолм подчеркнул, что рост компании обусловлен повсеместной конкуренцией. Это стимулирует оператора обеспечивать пользователей лучшими предложениями DFS и оставаться лидером рынка.

Отметим: 19% населения Канады увлечены фэнтези-играми. Высокая активность пользователей отмечается с 2006 года.

Иллюстративно — пара штрихов портрета среднестатистиче ского болельщика. Это –

мужчина (80%);

белый (89,8%);

не состоит в браке (51,5%);

ему порядка 34 лет;

у него среднее техническое или высшее образование (78,1%);

увлекается фэнтези-спортом в течение 9,5 лет;

уделяет ему 8,7 часа еженедельно;

посвящает спорту 17,9 часа в неделю;

из фэнтези-игр больше всего любит футбол (69,4%);

состоит в платной лиге (46,9%).

В Америке и Канаде фэнтези-спортом увлечены 41 млн человек — это 14% и 19% населения стран соответственно. Здесь это направление появилось еще в 1990-х (комьюнити в 1 млн человек), к 2000-му им увлекались уже 15 млн человек, а активное увеличение числа игроков началось в 2006 году.

Ежегодные траты на увлечение составляют 111 долларов. В эту сумму входят взносы лиге ($52), вложения в призовые фонды ($7), оплата информационных материалов ($20). Фэнтези-игроки являются основными потребителями контента спортивных сайтов. 44% из них использует четыре или пять источников, а 30% — шесть и более.







