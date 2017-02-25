«Ростов» подтвердил, что подписал новый контракт с Эззатоллахи (фото)
«Ростов» в своем официальном твиттере подтвердил, что заключил новое соглашение с полузащитником Саидом Эззатоллахи, рассчитанное на 2,5 года.
Предыдущий контракт 20-летнего иранского хавбека истекал этой зимой.
Ранее было объявлено, что до конца этого сезона Эззатоллахи будет выступать на правах аренды за «Анжи».
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах ростовской команды и забил два мяча.
Саид Эзатолахи продлил контракт с «Ростовом», но продолжит карьеру в "Анжи" на правах аренды до конца сезона https://t.co/8IX8p7u1mM pic.twitter.com/cIjJmvQCIg— Football Club Rostov (@rostovfc) 24 февраля 2017 г.
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