«Ростов» подтвердил, что подписал новый контракт с Эззатоллахи (фото)

«Ростов» в своем официальном твиттере подтвердил, что заключил новое соглашение с полузащитником Саидом Эззатоллахи, рассчитанное на 2,5 года.

Предыдущий контракт 20-летнего иранского хавбека истекал этой зимой.

Ранее было объявлено, что до конца этого сезона Эззатоллахи будет выступать на правах аренды за «Анжи».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах ростовской команды и забил два мяча.