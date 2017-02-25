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Анатолий Тимощук: Работа в «Зените»? Это все слухи

Источник:  112.uaКомментарии

Бывший капитан «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук прокомментировал информацию о возможной работе в тренерском штабе петербургского клуба.

- Я никогда не работал в «Зените», лишь играл там когда-то. Это все слухи, не знаю, кто их распространяет, наверное российская пресса. Они там могут сделать из ничего новость, и обсуждать как факт, - цитирует Тимощука 112.ua.

23 февраля бывший игрок «Зенита» посетил матч 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Сельтой» (0:2 ДВ).

Напомним, ранее главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу заявлял, что «Зенит» ведет переговоры с Тимощуком по поводу работы экс-игрока в тренерском штабе команды. 10 февраля бывший полузащитник сборной Украины объявил о завершении карьеры. Также Тимощук сообщил, что получил тренерский диплом категории PRO. Последним клубом украинца был «Кайрат».

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007-го по 2009-й и с 2013-го по 2015 годы. В составе сине-бело-голубых экс-полузащитник стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. 

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